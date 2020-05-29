ГРАФИК И ТАБЛИЦА: Объем промышленного производства упал до уровня десятилетней давности

По сравнению с апрелем 2019 года в обрабатывающей промышленности произведено на 15% меньше продукции. Спад произошел в большинстве промышленных отраслей, но более масштабным он был в мебельной промышленности (-40%), в производстве компьютеров и электронного оборудования (-27%) и в производстве строительных материалов (-25%). Рост производства можно отметить в трех отраслях обрабатывающей промышленности: в производстве химической и фармацевтической продукции, в производстве электрооборудования и в горнодобывающей промышленности (добыча камня).

По словам аналитика Департамента статистики Хелле Бундер, в апреле влияние на промышленное производство чрезвычайного положения, обусловленного коронавирусом, было уже заметно. ”По сравнению с мартом, во многих сферах деятельности видна более глубокая и масштабная нисходящая направленность. Подобный спад на уровне пары десятков процентов последний раз наблюдался в промышленном производстве в 2009 году”, — пояснила Бундер.

На внешний рынок было продано 64% от всей продукции обрабатывающей промышленности, доля экспортных продаж была наибольшей в производстве электроники и фармацевтической продукции. Согласно неоткорректированным данным, продажи продукции на экспорт в сравнении с прошлым годом уменьшились на 23% и на внутренний рынок — на 9%.

В соответствии с сезонно откорректированными данными, в апреле произведено по сравнению с мартом на 8% меньше продукции как в промышленности в целом, так и в обрабатывающей промышленности.

Производство электроэнергии уменьшилось в сравнении с апрелем 2019 года на 53%, а производство тепла увеличилось на 3%.

Изменение индекса объёма промышленной продукции и его тенденция, январь 2010 — апрель 2020 (2015 = 100)

Департамент статистики

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