03.08.2020, 09:38

ГРАФИК: Государство выдаст многомиллионный кредит Porto Franco, принадлежащей сыну Хиллара Тедера

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Hillar Teder
Hillar TederFoto: Madis Veltman

Правительство решило предоставить на льготных условиях многомиллионный кредит предприятию Porto Franco, которым руководит Рауно Тедер, сын известного предпринимателя Хиллара Тедера.

Сумма кредита составляет 40 млн евро. Многим другим застройщикам остается лишь пожимать плечами и гадать, что стоит за этим решением.

Отмечается, что Хиллар Тедер всегда щедро жертвовал партиям Например, в прошлом году он пожертвовал по 50 000 евро Центристской партии и Isamaa, немного перепало и Партии реформ. Смотрите график (в 2016-2017 гг Тедер пожертвований не совершал)!

Министр внешней торговли и инфотехнологий Рауль Сием сказал, что решение правительства было единогласным и очень взвешенным. ”У меня нет информации о том, что это [пожертвования париям] могло каким бы то ни было образом повлиять на решение правительства”, — сообщил он.

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