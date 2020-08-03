ГРАФИК: Государство выдаст многомиллионный кредит Porto Franco, принадлежащей сыну Хиллара Тедера

Сумма кредита составляет 40 млн евро. Многим другим застройщикам остается лишь пожимать плечами и гадать, что стоит за этим решением.

Отмечается, что Хиллар Тедер всегда щедро жертвовал партиям Например, в прошлом году он пожертвовал по 50 000 евро Центристской партии и Isamaa, немного перепало и Партии реформ. Смотрите график (в 2016-2017 гг Тедер пожертвований не совершал)!

Министр внешней торговли и инфотехнологий Рауль Сием сказал, что решение правительства было единогласным и очень взвешенным. ”У меня нет информации о том, что это [пожертвования париям] могло каким бы то ни было образом повлиять на решение правительства”, — сообщил он.