ГРАФИК | Горькая правда: относительная бедность в Эстонии с годами не снижается. Люди выживают

В 2017 году у почти 22 процентов жителей Эстонии эквивалентный нетто-доход был ниже уровня относительной бедности. Как в программе действий правительства, так и в программе "Eesti 2020" поставлена цель снизить этот показатель до 15 процентов.
В относительной бедности в 2017 году жил человек, чей месячный эквивалентный нетто-доход был меньше 523 евро (в 2016 году — 469 евро), и в абсолютной бедности — человек, чей эквивалентный нетто-доход был меньше 207 евро (в 2016 году — 200 евро).
Эквивалентный доход — находящийся в распоряжении домохозяйства нетто-доход, поделенный на сумму потребительских весов всех его членов, показатель учитывает как размер, так и состав домохозяйства.
Домохозяйство — термин, описывающий ячейку общества, в рамках которой происходит производство общественного продукта и его потребление. В отличии от семьи, родственные связи в этом случае не важны.
На первом графике — относительная бедность по годам (указаны показатели также и в более ранние годы). Самый низкий показатель был в 2009 году — 15,8%.
На втором графике — уровень относительной бедности и социальной отверженности: процент людей, живущих домохозяйствах в условиях глубокой материальной нужды и невысокой рабочей интенсивности. В прошлом году этот показатель составлял 24 процента, а в 2017 году — 23 процента.
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