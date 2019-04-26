26.04.2019, 09:24

ГРАФИК: Эстоноземельны все усерднее ”шопятся” в интернете


rus.delfi.ee
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ГРАФИК: Эстоноземельны все усерднее ”шопятся” в интернете
фото иллюстративноеFoto: Karl Anders Vaikla

В первом квартале 2019 года жители Эстонии сделали на 20% больше покупок в интернете, чем за тот же период прошлого года. Предположительно, этот показатель продолжит расти.

Ежедневно в первом квартале текущего года эстоноземельцы совершали 90 000 интернет-покупок на общую сумму в 3,3 млн евро. При этом и эстонские, и зарубежные онлайн-магазины пользовались примерно одинаковой популярностью.

Смотрите графики!

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