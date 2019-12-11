ГРАФИК | Эстонцы в руководстве Swedbank — кто и какую должность занимал?

Вчера стало известно, что Swedbank меняет свое высшее руководство и среди прочих уволили троих эстонцев и одного латвийца. В руководстве главного офиса в Стокгольме больше нет ни одного представителя стран Балтии. В ходе большой зачистки лишились своих должностей эстонцы Хело Мейгас, Аэт Альтрофф и Тармо Паюметс. А кто из эстонцев занимал важные должности среди руководящих работников банка за всю историю?