ГРАФИК | Эстонцы в руководстве Swedbank — кто и какую должность занимал?

Вчера стало известно, что Swedbank меняет свое высшее руководство и среди прочих уволили троих эстонцев и одного латвийца. В руководстве главного офиса в Стокгольме больше нет ни одного представителя стран Балтии. В ходе большой зачистки лишились своих должностей эстонцы Хело Мейгас, Аэт Альтрофф и Тармо Паюметс. А кто из эстонцев занимал важные должности среди руководящих работников банка за всю историю?
11.12.2019, 14:33
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