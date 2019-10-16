ГРАФИК: Доходы жителей Эстонии сильно выросли, но люди не ощущают этого

Рост накоплений также не соответствует этому темпу, показало исследование, проведенное Тартуским университетом по заказу Центра мониторинга развития.

Индекс потребительских цен за период с 2007 по 2015 год вырос на 27%, а само потребление — на 55,7%. В 2007 году показатель накоплений составлял 19%, а в 2017 году уменьшился до 12%.

”Причина может заключаться в том, что, исходя из истории вопроса, по мере роста доходов люди предпочитают корректировать потребление в сторону достижения желаемого уровня жизни”, — комментирует эксперт центра Йоханна Валлисту.

Несмотря на рост доходов и того, что этот показатель существенно обогнал инфляцию, люди не ощущают, что их благосостояние выросло. Многие по-прежнему считают, что их жизнь лучше не стала, хотя количество тех, кто признает обратное, со времени все же выросло. Если в 2010 году 8% респондентов отметили, что их благосостояние улучшилось, то сейчас так считает 19% опрошенных.

По словам руководителя центра Теи Данилов, одна из причин может крыться в неравномерности роста. Доходы более зажиточных людей растут намного быстрее, чем среднего жителя страны. Данилов отмечает, что на самом деле доходы средних семей также растут достаточно быстро, но сравнивая себя с более богатыми, люди не чувствуют, что их дела тоже стали лучше.