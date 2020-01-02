ГРАФИК | Доходы у предприятий розничной торговли растут

Доход от продаж у предприятий розничной торговли в ноябре также увеличился

По данным Департамента статистики, доход от продаж у предприятий розничной торговли в ноябре 2019 года составил 628 миллионов евро. По сравнению с ноябрем 2018 года доход от продаж увеличился в постоянных ценах на 4%.

Доход от продаж у магазинов промышленных товаров увеличился на 3%. Более всего увеличился доход от продаж в магазинах текстильных изделий, одежды и обуви (за год на 12%). Выше среднего (на 10%) увеличился также доход от продаж в неспециализированных магазинах (т.н. универмаги), в которых преобладают промышленные товары, и в других специализированных магазинах, где продаются в основном компьютеры и дополнительные к ним устройства, книги, спортивные товары, игры, игрушки и т.п. (рост составил 5%).

В магазинах продуктовых товаров доход от продаж увеличился на 4% и у предприятий, занимающихся розничной торговлей моторного топлива – на 3%.

В ноябре доход от продаж у предприятий розничной торговли уменьшился по сравнению с октябрем 2019 года на 2%, а на основании сезонно и календарно откорректированных данных увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 2%. За 11 месяцев (с января по ноябрь) 2019 года доход от продаж у предприятий розничной торговли увеличился в сравнении с тем же периодом 2018 года на 4%.