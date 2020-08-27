ГРАФИК | Департамент статистики: рост зарплат притормозился по всей Эстонии

Самой высокой средняя месячная брутто-зарплата была по-прежнему в Харьюском уезде (1574 евро) и Тартуском уезде (1451 евро), а самой низкой — в Валгаском (1103 евро) и Хийуском (1025 евро) уездах. За год месячная брутто-зарплата выросла более всего в Хийуском и Выруском уездах (в каждом по 5,6%), а наиболее значительно снизилась в Ляэнеском уезде (6,9%).

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По видам деятельности самой высокой среднемесячная брутто-зарплата была в сфере информации и связи (2564 евро), финансовой и страховой деятельности (2499 евро) и в энергетике (2118 евро). По сравнению со вторым кварталом 2019 года средняя месячная брутто-зарплата выросла более всего в энергетике (10,7%), а больше всего снизилась в торговле (11,9%). ”Если в первом квартале этого года можно было выделить только один вид деятельности, в котором среднемесячная брутто-зарплата за год снизилась (в торговле на 8,7%), то во втором квартале зарплаты упали почти в половине отраслей”, — отметила аналитик Департамента статистики Карина Вальма.

Statistikaamet

Наиболее высокой брутто-зарплата была в учреждениях и на предприятиях, принадлежащих государству (1858 евро), а также на предприятиях, принадлежащих иностранным частноправовым лицам (1754 евро). В сравнении со вторым кварталом прошлого года, брутто-зарплата выросла больше всего на предприятиях, принадлежащих частноправовым лицам из-за рубежа (4,1%), однако снизилась на предприятиях, принадлежащих частноправовым лицам из Эстонии (2,1%).