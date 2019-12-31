31.12.2019, 17:36
ГРАФИК | Дебют 13 эстонских предприятий на бирже: каким он был?
Первый день после выхода на биржу последних 13 предприятий закончился минусом только для Coop Pank.
Первый день после выхода на биржу последних 13 предприятий закончился минусом только для Coop Pank.
При этом акциям некоторых фирм удалось совершить действительно существенный скачок. Смотрите график!
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