31.12.2019, 17:36

ГРАФИК | Дебют 13 эстонских предприятий на бирже: каким он был?


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ГРАФИК | Дебют 13 эстонских предприятий на бирже: каким он был?
Foto: Karin Kaljuläte

Первый день после выхода на биржу последних 13 предприятий закончился минусом только для Coop Pank.

При этом акциям некоторых фирм удалось совершить действительно существенный скачок. Смотрите график!

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