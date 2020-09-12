ГРАФИК | Что произойдет с зарплатами в течение 30 лет? Догонит ли Эстония Финляндию?

Например, Министерство финансов спрогнозировало, что средняя брутто-зарплата в Эстонии в 2069 году будет больше 10 000 евро. Такие долгосрочные прогнозы для других стран найти не удалось.

Oxford Economics составил для многих стран Европы прогноз средней зарплаты на 30 лет. В соответствии с ним, по сравнению с минувшим годом в Эстонии средняя брутто-зарплата в 2030 году вырастет в 4,5 раза. В Финляндии в это же время рост был бы всего в 2,2 раза.

В минувшем году в Эстонии средняя брутто-зарплата была 1407 евро и в Финляндии — 2902 евро, то есть разница составляет 106 процентов. Несколько лет назад, в 2015 году, разница была 158 процентов. В Эстонии средняя зарплата тогда была 1061 евро и в Финляндии — 2736 евро.

В 2050 году средняя зарплата в Финляндии должна достигнуть 6457 евро и в Эстонии — 6273 евро. Таким образом, разница в зарплатах двух стран была бы всего 3 процента в пользу Финляндии.