ГРАФИК | Что произойдет с зарплатами в течение 30 лет? Догонит ли Эстония Финляндию?(1)
Составление долгосрочных прогнозов — благодарная деятельность, но их состоятельность под вопросом.
Составление долгосрочных прогнозов — благодарная деятельность, но их состоятельность под вопросом.
Например, Министерство финансов спрогнозировало, что средняя брутто-зарплата в Эстонии в 2069 году будет больше 10 000 евро. Такие долгосрочные прогнозы для других стран найти не удалось.
Oxford Economics составил для многих стран Европы прогноз средней зарплаты на 30 лет. В соответствии с ним, по сравнению с минувшим годом в Эстонии средняя брутто-зарплата в 2030 году вырастет в 4,5 раза. В Финляндии в это же время рост был бы всего в 2,2 раза.
В минувшем году в Эстонии средняя брутто-зарплата была 1407 евро и в Финляндии — 2902 евро, то есть разница составляет 106 процентов. Несколько лет назад, в 2015 году, разница была 158 процентов. В Эстонии средняя зарплата тогда была 1061 евро и в Финляндии — 2736 евро.
В 2050 году средняя зарплата в Финляндии должна достигнуть 6457 евро и в Эстонии — 6273 евро. Таким образом, разница в зарплатах двух стран была бы всего 3 процента в пользу Финляндии.
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