ГРАФИК | Что делать со второй пенсионной ступенью — 3 варианта

Вторая ступень ушла в свободное плавание, что дальше? Объясняет Министерство финансов.
В Эстонии, вероятно, ни один день рождения при большом стечении народа нынче не проходит без обсуждения, нужно ли что-то делать с пенсионными ступенями. И если нужно, то что и когда.
Самые жаркие споры он вызывает именно теперь, поскольку, согласно решению Рийгикогу, накопление пенсии в будущем станет добровольным. Точка в этом процессе будет поставлена, когда президент провозгласит поправки к закону в течение последующих двух недель.
Семь раз отмерь
Прежде всего, хотелось бы сказать, что все новые возможности — дело сугубо добровольное. Благодаря им процесс накопления пенсий станет более гибким, появится возможность принимать больше самостоятельных решений относительно способов обеспечения достойного уровня дохода в будущем.
В этом году еще нельзя будет воспользоваться новыми вариантами. Эта возможность откроется только в 2021 году, но и тогда у вас впереди будут годы, чтобы ею воспользоваться. Все зависит от потребностей человека, которые могут зависеть, например, от возраста, уклада жизни и пр. Поэтому не следует принимать поспешных решений, скорее стоит основательно взвесить свои возможности и выбор.
Новые возможности — ваш свободный выбор
Если вы являетесь пайщиком второй ступени и довольны ее эффективностью, то не нужно ничего предпринимать, нет необходимости подавать заявление. Для вас все останется по-прежнему: в выбранный вами фонд второй ступени будет и дальше поступать два процента вашей зарплаты, а также 4 процента вашего соцналога. Эти деньги за вас инвестирует управляющий выбранным вами фондом.
Если же вы желаете продолжить накопление, но хотите внести в этот процесс изменения, у вас появится несколько возможностей. Как и сейчас, вы можете трижды в год менять свой фонд второй ступени на любой другой. Вы всегда можете оставить уже накопленные средства в нынешнем фонде, но последующие взносы направить уже в другой выбранный вами фонд. По сути, такая смена фонда вступает в силу сразу. Сменить фонд и перенаправить новые взносы вы можете уже сегодня, для этого вам не нужно ждать вступления реформы в силу. Если вы точно не помните, где копятся ваши средства, то можете легко узнать это, например, в своем интернет-банке или зайдя в отделение банка. Эту информацию вы также найдете на сайте www.pensionikeskus.ee, зайдя на свой пенсионный счет, или на портале eesti.ee.
Хотите стать инвестором?
Если вы хотите иметь больше прав при принятии решений в вопросах инвестирования своих пенсионных накоплений, спустя какое-то время вы можете получить их, заведя личный пенсионный инвестиционный счет. По сути он похож на обычный инвестиционный счет, но сюда можно переводить только деньги второй ступени.
Эта возможность предполагает активную работу со своими пенсионными средствами, каждый месяц на ваш пенсионный инвестиционный счет перечисляется платеж второй ступени, который остается там до тех пор, пока вы его не инвестируете. Все желающие завести такой счет должны запастись терпением, потому что возможность перевести накопленные деньги на пенсионный инвестиционный счет откроется только в апреле 2021 года.
Тогда в стандартном заявлении о смене фонда появится графа, в которой можно будет указать свой пенсионный инвестиционный счет. До этого нужно открыть такой счет в банке. Как и заявления о смене фонда, заявления о замене фонда на инвестиционный счет реализуются три раза в год, то есть в январе, мае и сентябре. Поэтому все люди, подавшие в период с апреля по июль заявление о переводе накопленных средств на инвестиционный счет, смогут увидеть это изменение в сентябре 2021 года. Если кажется, что инвестиционный счет — не самый подходящий способ накопления, всегда можно вернуться к прежней системе. Эти возможности останутся открытыми всегда, поэтому не следует спешить с принятием решения, каждый может принять его в любой момент, или оставить все, как есть.
Выход из пенсионной ступени
Если вы чувствуете, что вторая ступень и пенсионный инвестиционный фонд — не самый подходящий способ накопления, вы можете отказаться от новых взносов. Уже накопленные средства останутся по-прежнему во второй ступени, просто к ним не будут прибавляться новые накопления. Можно и совсем выйти из ступени, обналичить паи, уплатить с них 20% подоходного налога и снять деньги. Как приостановление новых взносов, так и снятие денег из ступени одновременно означает и то, что снова начать накопления в ступени можно по прошествии 10 лет, а до того у человека будет накапливаться только пенсия I ступени. Поэтому такое решение стоит как следует продумать.
Не обязательно принимать решение сразу в начале 2021 года, потому что вы всегда можете отказаться от дальнейшего накопления средств. Заявление о выходе можно подать в любое время, но оно также реализуется трижды в год. Например, вы можете принять решение в мае 2024 года и написать соответствующее заявление. Поскольку речь идет о важном решении, на протяжение следующей пары месяцев заявление можно забрать. Например, заявление, поданное до конца марта, можно забрать до конца июля.
Больше свободы выбора и в пенсионном возрасте
Важно подчеркнуть, что реформа затрагивает не только накопления во второй ступени, но и возможности выхода на пенсию. Если вы достигли или вот-вот достигнете пенсионного возраста, есть смысл дождаться реформы. Пенсионный возраст второй ступени будет рассчитываться следующим образом: обычный возраст выхода на государственную пенсию минус пять лет. Это важно именно потому, что все люди, достигшие этого возраста, смогут получить деньги из второй ступени удобным для них образом, и снимаемые средства будут облагаться более выгодной ставкой подоходного налога 10%, а в случае долговременных выплат вообще не будут облагаться налогом. Новые ставки налога вступают в силу 1 января 2021 года. Это важный аргумент для того, чтобы не спешить снимать деньги. Сниженный пенсионный возраст и льготное налогообложение начнут, согласно реформе, действовать со следующего года.
Со свободой сопряжена ответственность
Пенсионная система Эстонии станет в целом более гибкой и добровольной. Как сейчас, так и в будущем всем гарантирована пенсия первой ступени. Если люди, родившиеся после 1983 года, в обязательном порядке должны были вести накопления во второй ступени, а для дополнительных накоплений все имели возможность подключиться к третьей ступени, то после вступления закона в силу дополнительные накопления станут свободным выбором каждого человека. В том числе и для тех, кто сейчас еще не подключился ко второй ступени.
В свое время система обязательной накопительной пенсии создавалась с расчетом, что при снижении численности населения трудоспособного возраста спустя десятилетия налоговых поступлений работающих людей не хватит для содержания пенсионеров. За это время демографический прогноз в Эстонии не стал лучше, поэтому уже сегодня нужно как следует продумать, возможно ли будет прожить достойно на пенсию только первой ступени или нужны будут какие-то дополнительные накопления. Ради более комфортного будущего откладывать средства стоит в любом случае – пенсионные фонды, как первой, так и второй ступени, позволяют делать это автоматически и с использованием налоговых льгот. Для принятия решения непременно стоит собрать дополнительную информацию и на пенсионном сайте Департамента социального страхования www.pensioniplaan.ee.
Будущее начинается сегодня.
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