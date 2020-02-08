ГРАФИК | Что делать со второй пенсионной ступенью — 3 варианта

В Эстонии, вероятно, ни один день рождения при большом стечении народа нынче не проходит без обсуждения, нужно ли что-то делать с пенсионными ступенями. И если нужно, то что и когда.

Самые жаркие споры он вызывает именно теперь, поскольку, согласно решению Рийгикогу, накопление пенсии в будущем станет добровольным. Точка в этом процессе будет поставлена, когда президент провозгласит поправки к закону в течение последующих двух недель.

Семь раз отмерь

Прежде всего, хотелось бы сказать, что все новые возможности — дело сугубо добровольное. Благодаря им процесс накопления пенсий станет более гибким, появится возможность принимать больше самостоятельных решений относительно способов обеспечения достойного уровня дохода в будущем.

В этом году еще нельзя будет воспользоваться новыми вариантами. Эта возможность откроется только в 2021 году, но и тогда у вас впереди будут годы, чтобы ею воспользоваться. Все зависит от потребностей человека, которые могут зависеть, например, от возраста, уклада жизни и пр. Поэтому не следует принимать поспешных решений, скорее стоит основательно взвесить свои возможности и выбор.

График: Минюст

Новые возможности — ваш свободный выбор

Если вы являетесь пайщиком второй ступени и довольны ее эффективностью, то не нужно ничего предпринимать, нет необходимости подавать заявление. Для вас все останется по-прежнему: в выбранный вами фонд второй ступени будет и дальше поступать два процента вашей зарплаты, а также 4 процента вашего соцналога. Эти деньги за вас инвестирует управляющий выбранным вами фондом.