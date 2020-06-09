ГРАФИК: Число вакантных должностей за год сократилось на четверть

Общее число вакансий (вакантных и занятых должностей) составило 609 211, из них наибольшей по-прежнему остается доля вакансий в сфере обрабатывающей промышленности, торговли и образования. Больше всего незаполненных вакансий было в обрабатывающей промышленности (1244), в сфере государственного управления и обороны (1109), в образовании (1040) и в сфере здравоохранения и социальных услуг (1020).

По словам аналитика Департамента статистики Арго Таркиайнена, доля вакантных должностей в общей совокупности вакансий составила 1,4%. Вакантные должности публичного сектора составили 40% от общего числа вакансий. «Наиболее высоким уровень вакантных должностей был в сфере государственного управления и обороны (2,9%), а самым низким – в горнодобывающей промышленности (0,1%)», – сказал он.

Доля вакантных должностей по видам экономической деятельности, I квартал, 2019 – 2020

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