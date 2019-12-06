ГРАФИК | Число вакансий в Эстонии только растет. Смотрите, в какой сфере их больше всего!

В третьем квартале количество вакантных должностей увеличилось в сравнении с тем же периодом прошлого года на 4% и по сравнению с предыдущим кварталом — на 6%.

Общее число вакантных и занятых должностей составило в третьем квартале 609 126, что в сравнении с предыдущим кварталом почти на 0,3% меньше. В общей совокупности должностей по-прежнему наибольшей является доля вакансий в сфере обрабатывающей промышленности (18%), торговли (15%) и образования (10%). Предложений о работе в этих сферах деятельности поступало от эстонских предприятий больше всего: в торговле было 2050 вакансий, в образовании — 1473 и в обрабатывающей промышленности — 1407. Далее следуют сферы государственного управления и обороны (1125 вакансий).

Доля вакантных должностей в общей совокупности вакансий в третьем квартале составила 2%, что на 0,1 процентных пункта больше, чем в этом же квартале 2018 года. Наиболее высоким этот показатель был в сфере информации и связи (3,1%) и в сфере государственного управления и обороны (2,9%), а самым низким — в горнодобывающей промышленности и в сфере операций с недвижимостью (обе по 0,2%).

Вакансии публичного сектора составили в третьем квартале 31% от общего числа вакантных должностей. Наиболее высокой доля вакансий была в учреждениях и на предприятиях, принадлежащих местным самоуправлениям (2,7%). В учреждениях и на предприятиях, принадлежащих государству, доля вакансий составила 2,2%, на предприятиях, принадлежащих эстонским частноправовым лицам — 1,6% и на предприятиях, принадлежащих зарубежным частноправовым лицам — 2,3%.