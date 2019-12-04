04.12.2019, 19:50
ГРАФИК | Цены на топливо все еще нестабильны. Не этой неделе бензин подорожал внезапно(2)
Напугавшее водителей в повышение цен на бензин в прошлый понедельник сбавило обороты, а на этой неделе был сюрприз: вместо привычного понедельника цены повысились во вторник.
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