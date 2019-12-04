ГРАФИК | Цены на топливо все еще нестабильны. Не этой неделе бензин подорожал внезапно

В прошлый понедельник цена на 95-й бензин подскочила выше 1,40 евро за литр. За резким скачком последовало постепенное понижение день за днем.

Foto: Liisa Rebane

В итоги цены понижались до вчерашнего дня, вторника, когда цена вновь подскочила до 1,40 евро за литр 95-го бензина. Стоит отметить, что это крайне не обычно, ведь повышение цен чаще всего приходится на понедельник.

Смотрите, как менялись цены начиная с 24 ноября: