04.12.2019, 19:50
ГРАФИК | Цены на топливо все еще нестабильны. Не этой неделе бензин подорожал внезапно
Напугавшее водителей в повышение цен на бензин в прошлый понедельник сбавило обороты, а на этой неделе был сюрприз: вместо привычного понедельника цены повысились во вторник.
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