ГРАФИК: Цены на аренду недвижимости ползут вверх. В основном, за счет иностранных строителей

Строители живут там, где есть работа. В условиях нынешнего экономического роста рабочих много, но когда они начнут уезжать, то и цены на аренду недвижимости упадут, пишет Eesti Päevaleht.
По словам члена правления Pindi kinnisvara Пеэпа Соомана, спрос на арендную площадь формируют в основном строители, приезжающие в Эстонию из-за рубежа. Например 10 000 рабочих, размещенных в арендованных квартирах по четверо человек, означает покрытие на рынке 2500 квартир.
”Сейчас мы наблюдаем экономический рост, строят много. В более сложные времена строят меньше. И если эти времена настанут, то и рабочие уедут”, — говорит он.
В прошлом годув качестве временно зарегистрированной рабочей силы в Эстонии и трудилось около 20 000 человек, годом ранее — 7510, а еще раньше — всего 1762. По состоянию на конец августа этого года было подано более 24 500 ходатайств о временной рабочей регистрации. По прогнозу Департамента полиции и погранохраны, к концу года эта цифра достигнет 30 000.
По словам Соомана, иностранцы, прибывшие работать в секторе ИТ, не оказывают особого влияния на формирование цен на аренду, поскольку их не так много, как строителей. ”Эта небольшая группа людей с высокими доходами не влияет на тенденции рынка. На тенденции рынка оказывают влияние массы, а массы — это строительный сектор”, — отмечает эксперт.
Маклер бюро Uus Maa Мартиг Сильд также отмечает увеличение доли иностранцев на арендном рынке, что привело к росту цен. Но, по ее словам, за этим стоят именно высокооплачиваемые специалисты. ”Поскольку зарплаты в секторе высокие, то активизировался именно рынок более дорогих квартир. Обычный ценовой диапазон 500-1000 евро. Если человек переезжает вместе с семьей, то и до 2000 евро. Это в свою очередь привело к росту цен. По сравнению в прошлым годом, цены на аренду в Таллинне выросли примерно на 10%”.
Она отмечает, что хотя арендодатели с недоверием относятся к иностранцам в целом, в случает с топ-специалистами ситуация другая. Будущий арендатор с самого начала предоставляет детальную информацию, копию паспорта, трудовой договор, иногда и выписку со счета. Некоторые крупные работодатели оплачивают за своего работника маклерские услуги и готовы к всяческому сотрудничеству.
Консультант 1Partner Лийза Курм говорит, что боле двух третей клиентов в центре Таллинна составляют иностранцы. Среди них как студенты из Финляндии, так и ИТ-специалисты из разных стран. ”Поскольку рынок в Таллинне маленький, то можно надеться, что цены на аренду достигли максимума. Уже сейчас видно, что в случае с арендными площадями более высокого ценового класса период поиска клиента более длинный, чем какое-то время назад, и арендодателям приходится быть более гибкими в отношении цены”, — отметила Курм.
Она говорит, что иностранным строителям найти жилье в аренду не очень просто, поскольку, как правило, они хотят арендовать его на несколько человек, а арендодатели имеют свои предубеждения (не хотят, чтобы жило несколько человек, боятся злоупотребления алкоголем и т.д.).
"Глупо предполагать, что это явление останется навсегда. В один прекрасный день они уедут, так как им больше нечего будет сделать делать, — говорит Сооман — И, конечно, это отразиться на ценах на аренду. По этой причине я предупреждаю арендатетелей-инвесторов о необходимости иметь план В”.
По словам члена правления LVM Kinnisvara Ингмара Саксинга, это действительно может произойти, но вряд ли очень резко (если только неожиданно не изменятся соответствующие регуляции). Он отмечает, что поскольку необходимость размещать иностранную рабочую силу возникает постоянно, то несколько фирм по аренде рабочей силы уже рассматривают возможность самим построить дома для сдачи внаем. По словам Саксинга, спрос на рынке аренды по-прежнему выше, чем предложение.
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