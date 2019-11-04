ГРАФИК: Цены на аренду недвижимости ползут вверх. В основном, за счет иностранных строителей

Маклер бюро Uus Maa Мартиг Сильд также отмечает увеличение доли иностранцев на арендном рынке, что привело к росту цен. Но, по ее словам, за этим стоят именно высокооплачиваемые специалисты. ”Поскольку зарплаты в секторе высокие, то активизировался именно рынок более дорогих квартир. Обычный ценовой диапазон 500-1000 евро. Если человек переезжает вместе с семьей, то и до 2000 евро. Это в свою очередь привело к росту цен. По сравнению в прошлым годом, цены на аренду в Таллинне выросли примерно на 10%”.



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Она отмечает, что хотя арендодатели с недоверием относятся к иностранцам в целом, в случает с топ-специалистами ситуация другая. Будущий арендатор с самого начала предоставляет детальную информацию, копию паспорта, трудовой договор, иногда и выписку со счета. Некоторые крупные работодатели оплачивают за своего работника маклерские услуги и готовы к всяческому сотрудничеству.

Консультант 1Partner Лийза Курм говорит, что боле двух третей клиентов в центре Таллинна составляют иностранцы. Среди них как студенты из Финляндии, так и ИТ-специалисты из разных стран. ”Поскольку рынок в Таллинне маленький, то можно надеться, что цены на аренду достигли максимума. Уже сейчас видно, что в случае с арендными площадями более высокого ценового класса период поиска клиента более длинный, чем какое-то время назад, и арендодателям приходится быть более гибкими в отношении цены”, — отметила Курм.

Она говорит, что иностранным строителям найти жилье в аренду не очень просто, поскольку, как правило, они хотят арендовать его на несколько человек, а арендодатели имеют свои предубеждения (не хотят, чтобы жило несколько человек, боятся злоупотребления алкоголем и т.д.).

"Глупо предполагать, что это явление останется навсегда. В один прекрасный день они уедут, так как им больше нечего будет сделать делать, — говорит Сооман — И, конечно, это отразиться на ценах на аренду. По этой причине я предупреждаю арендатетелей-инвесторов о необходимости иметь план В”.