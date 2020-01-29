ГРАФИК | Больше всего автомобилей на жителя в странах Балтии было продано в Эстонии

— Нужно сразу сказать, что украинцы покупают больше всего бывшие в использовании автомобили. И тут не только имеется в виду внутренний рынок, но и литовский, эстонский, польский и немецкий авторынки используются, откуда украинцы “пригоняют” автомобили. Также крупно задействован и рынок США, откуда с помощью аукционов в Украину поставляются поврежденные авто, — говорит Артем Уманец, член правления эстонской компании RIA.com Marketplaces.
Какие марки продавались чаще всего в ЕС?
Абсолютным рекордсменом по продажам авто в Европе стала VW Group, которая включает в себя Volkswagen, Audi, Skoda и другие марки авто. За 2019 год они продали 3 миллиона 735 тысяч авто
На втором месте PSA Group с марками Peugeot, Opel и Citroen. За прошлый год они продали 2 миллиона 433 тысячи авто.
На третьем месте — RENAULT Group, в которую входят такие марки как Renault, Dacia, Lada и другие марки. За 2019 год они продали 1 миллион 631 тысячу авто.
ТОП-5 продаж
- Volkswagen — 1 715 366 авто
- Renault — 1 049 498
- Peugeot — 952 358
- Mercedes — 872 014
- Opel — 803 261
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