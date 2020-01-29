29.01.2020, 11:09

ГРАФИК | Больше всего автомобилей на жителя в странах Балтии было продано в Эстонии


EST
Autod
AutodFoto: Taavi Sepp

В Европейском союзе в 2019 году было продано 15,3 миллиона новых автомобилей. Эти данные обнародовала Ассоциация европейских производителей автомобилей, пишет RIA.com Marketplaces. Сколько авто было продано в странах Балтии, Беларуси и Украине? И какие марки больше всего продавались в ЕС?

В Эстонии в 2019 году продали 26 тысяч, 589 новых автомобилей. Если брать в расчет на население, то выходит, что на 100 тысяч эстонцев приходит 2045 авто. За аналогичный период в 2018 году было продано на 1202 авто меньше — 25 387 единиц. В Латвии за предыдущий год было продано 18 тысяч 235 авто. С расчетом на 100 тысяч людей — это 959 авто. А в 2018 году эта цифра составляла 16 879 автомобилей. Что касается Литвы, то за весь 19-ый год там было продано 46 тысяч 461 авто. На сотню тысяч людей приходится 1720 новых авто. К примеру в 2018 году эта цифра составляла 32 441 авто.

В Белоруссии за прошедший год было продано 64500 авто. 562 автомобилей на 100 тысяч населения. Кстати в 2018 году в этой стране было продано 52850 авто.

В Украине же в 2019 году было реализовано 88 тысяч 453 авто. ВНа 100 тысяч людей 186 новых авто. — В то же время в 2018 году эта цифра составляла 78 387 автомобилей.

Член правления эстонской компании RIA.com Marketplaces, которая ведет бизнес в Украине со своей площадкой AUTO.RIA.com по продаже авто, рассказал почему показатели должны быть выше.

— Нужно сразу сказать, что украинцы покупают больше всего бывшие в использовании автомобили. И тут не только имеется в виду внутренний рынок, но и литовский, эстонский, польский и немецкий авторынки используются, откуда украинцы “пригоняют” автомобили. Также крупно задействован и рынок США, откуда с помощью аукционов в Украину поставляются поврежденные авто, — говорит Артем Уманец, член правления эстонской компании RIA.com Marketplaces.

Какие марки продавались чаще всего в ЕС?

Абсолютным рекордсменом по продажам авто в Европе стала VW Group, которая включает в себя Volkswagen, Audi, Skoda и другие марки авто. За 2019 год они продали 3 миллиона 735 тысяч авто

На втором месте PSA Group с марками Peugeot, Opel и Citroen. За прошлый год они продали 2 миллиона 433 тысячи авто.

На третьем месте — RENAULT Group, в которую входят такие марки как Renault, Dacia, Lada и другие марки. За 2019 год они продали 1 миллион 631 тысячу авто.

ТОП-5 продаж

  1. Volkswagen — 1 715 366 авто
  2. Renault — 1 049 498
  3. Peugeot — 952 358
  4. Mercedes — 872 014
  5. Opel — 803 261
Читайте также: