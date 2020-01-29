ГРАФИК | Больше всего автомобилей на жителя в странах Балтии было продано в Эстонии

В Эстонии в 2019 году продали 26 тысяч, 589 новых автомобилей. Если брать в расчет на население, то выходит, что на 100 тысяч эстонцев приходит 2045 авто. За аналогичный период в 2018 году было продано на 1202 авто меньше — 25 387 единиц. В Латвии за предыдущий год было продано 18 тысяч 235 авто. С расчетом на 100 тысяч людей — это 959 авто. А в 2018 году эта цифра составляла 16 879 автомобилей. Что касается Литвы, то за весь 19-ый год там было продано 46 тысяч 461 авто. На сотню тысяч людей приходится 1720 новых авто. К примеру в 2018 году эта цифра составляла 32 441 авто.

В Белоруссии за прошедший год было продано 64500 авто. 562 автомобилей на 100 тысяч населения. Кстати в 2018 году в этой стране было продано 52850 авто.

В Украине же в 2019 году было реализовано 88 тысяч 453 авто. ВНа 100 тысяч людей 186 новых авто. — В то же время в 2018 году эта цифра составляла 78 387 автомобилей.

Член правления эстонской компании RIA.com Marketplaces, которая ведет бизнес в Украине со своей площадкой AUTO.RIA.com по продаже авто, рассказал почему показатели должны быть выше.