ГРАФИК: Аналитики составили мировой рейтинг зарплат. Смотрите, как каком месте Эстония!

В рейтинге из 106 стран лидирует Швейцария, где средняя месячная оплата труда в пересчёте на доллары составляет 5989 $. Серебро и бронзу получают Люксембург и США, жители которых в среднем зарабатывают 4014 $ и 3534 $ соответственно.

В свою очередь Эстония со средней зарплатой 1145 € занимает 35-е место, опережая Литву (837 €) и Латвию (783 €). Соседняя Польша расположилась ниже по рейтингу, но всё ещё в первой его половине: 48-е место и средняя зарплата в 723 €. Восточные соседи заняли позиции во второй части рейтинга: Россия на 68-ой строчке (402 €), а Беларусь на 75-ой (364 €).