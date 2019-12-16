ГРАФИК | Аналитик: будущее внешней торговли Эстонии видится в мрачных тонах

По крайней мере на первый взгляд ситуация во внешней торговле Эстонии кажется мрачной ─ экспорт снижается вот уже пять месяцев подряд. По сравнению с тем же периодом прошлого года в октябре объем продаж товаров, произведенных в Эстонии, снизился более чем на 100 миллионов евро, или на 10%.
Спад экспорта продолжается
При ближайшем же рассмотрении положение несколько лучше. А именно: причина значительного спада экспорта лежит не в масштабном снижении спроса на эстонские товары, а в спаде в части экспорта товаров энергетической отрасли. Например, в октябре продажи различных масел и нефтепродуктов за рубеж составили всего треть от объема прошлого года. Является ли это очередным ударом по местной сланцевой промышленности? Несмотря на то, что на уровне публичной статистики отделить сланцевую промышленность от экспорта топлива довольно проблематично, кажется более вероятным, что в нынешнем году резко упали доходы предприятия, занимающегося импортом, смешением и перепродажей единичного вида топлива. Вдобавок к жидкому топливу сильное влияние на торговлю продуктами энергетической отрасли оказало также прекращение экспорта произведенной в Эстонии электроэнергии в связи с возросшими экологическими сборами. Если не учитывать продажу топлива и электроэнергии, в нынешнем году экспорт снизился бы только в течение двух месяцев ─ в июне и октябре.
Кроме товаров энергетической отрасли, негативное влияние на рост экспорта в последние месяцы стала оказывать продажа электрического оборудования. И снова причина кроется не в проблемах сектора в целом, а скорее в производственном плане конкретного предприятия. Приблизительно половину от экспортируемого электрооборудования дает сектор телекоммуникаций, вывоз продукции которого резко затормозился. В то же время на экспортную статистику повлияли и положительные факторы временного характера. А именно: в октябре объем экспорта зерновых составил около 40 млн евро, то есть практически в 10 раз больше, чем за тот же период прошлого года. Если рассчитать темп роста экспорта без вышеупомянутых трех существенных факторов, он окажется умеренно положительным, составив 2,6 %.
Если рассматривать второе полугодие 2019 года в целом, по крайней мере, по состоянию на конец октября историй успеха в крупных секторах найдется немного. К примеру, снизился экспорт крайне важной для экономики деревообрабатывающей промышленности. На последнюю значительное влияние оказали цены на сырье. К примеру, цена на балансовую древесину в третьем квартале была на четверть ниже, чем в тот же период прошлого года. С другой стороны, древесина является промышленным сырьем, которое произрастает в Эстонии, а не импортным товаром, то есть стоимости остается в Эстонии все же меньше. Экспорт деревянных домов также упрямо держится на уровне прошлого года. Лучше обстоят дела с экспортом различных машин и оборудования, металлоконструкций, продукции химической промышленности и, что стало несколько неожиданным, продуктов пищевой отрасли.
Рис. 1. Изменение по сравнению с тем же периодом прошлого года, %.
Что же дальше?
Ключевой вопрос не в том, насколько единичный фактор Х повлиял на эстонскую статистику товарооборота, а в том, какое будущее ждет внешнюю торговлю в целом. По крайней мере, по оценке промышленных предприятий, будущее ─ мрачнее некуда. Экономическая уверенность промышленных предприятий, основываясь на данных, скорректированных с учетом сезонности, упала до самого низкого уровня за последние 10 лет. В последний раз данный индикатор отражал еще более печальную картину в ноябре 2009 года. Причиной высокой степени неуверенности является, прежде всего, именно нехватка экспортных заказов. Поскольку на экспорт идет около 70 % промышленной продукции, причина для беспокойства есть.
Другой вопрос: падения какого рынка ждут экспортеры. Рост основных для Эстонии экспортных рынков, Финляндии и Швеции, в самом деле замедлился, однако состояние экономики этих стран не самое плохое. В нынешнем году сильно затормозился рост экономики Германии, однако, несмотря на это, экспорт в эту страну остался, по меньшей мере, на уровне прошлого года. С другой стороны, крайне маловероятно, что предприниматели станут прогнозировать снижение объемов экспортных заказов только лишь исходя из негативного новостного фона и что их озабоченность реальна.
Остается надежда на улучшение ситуации в экономике еврозоны. Хотя промышленность флагмана Еврозоны, Германии, по-прежнему находится в глубоком застое, немецкие менеджеры по закупкам уже стали немного более оптимистичными. Исследования настроя среди инвесторов и аналитиков показывают будущее экономики уже в достаточной позитивном свете.
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