ГРАФИК | Аналитик: будущее внешней торговли Эстонии видится в мрачных тонах

Кроме товаров энергетической отрасли, негативное влияние на рост экспорта в последние месяцы стала оказывать продажа электрического оборудования. И снова причина кроется не в проблемах сектора в целом, а скорее в производственном плане конкретного предприятия. Приблизительно половину от экспортируемого электрооборудования дает сектор телекоммуникаций, вывоз продукции которого резко затормозился. В то же время на экспортную статистику повлияли и положительные факторы временного характера. А именно: в октябре объем экспорта зерновых составил около 40 млн евро, то есть практически в 10 раз больше, чем за тот же период прошлого года. Если рассчитать темп роста экспорта без вышеупомянутых трех существенных факторов, он окажется умеренно положительным, составив 2,6 %.

Если рассматривать второе полугодие 2019 года в целом, по крайней мере, по состоянию на конец октября историй успеха в крупных секторах найдется немного. К примеру, снизился экспорт крайне важной для экономики деревообрабатывающей промышленности. На последнюю значительное влияние оказали цены на сырье. К примеру, цена на балансовую древесину в третьем квартале была на четверть ниже, чем в тот же период прошлого года. С другой стороны, древесина является промышленным сырьем, которое произрастает в Эстонии, а не импортным товаром, то есть стоимости остается в Эстонии все же меньше. Экспорт деревянных домов также упрямо держится на уровне прошлого года. Лучше обстоят дела с экспортом различных машин и оборудования, металлоконструкций, продукции химической промышленности и, что стало несколько неожиданным, продуктов пищевой отрасли.

SEB

Рис. 1. Изменение по сравнению с тем же периодом прошлого года, %.

Что же дальше?

Ключевой вопрос не в том, насколько единичный фактор Х повлиял на эстонскую статистику товарооборота, а в том, какое будущее ждет внешнюю торговлю в целом. По крайней мере, по оценке промышленных предприятий, будущее ─ мрачнее некуда. Экономическая уверенность промышленных предприятий, основываясь на данных, скорректированных с учетом сезонности, упала до самого низкого уровня за последние 10 лет. В последний раз данный индикатор отражал еще более печальную картину в ноябре 2009 года. Причиной высокой степени неуверенности является, прежде всего, именно нехватка экспортных заказов. Поскольку на экспорт идет около 70 % промышленной продукции, причина для беспокойства есть.