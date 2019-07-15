ГРАФИК | 236 млн евро! Из местных самоуправлений больше всего долгов у Таллинна

Из обнародованных недавно данным Департамента статистики выяснилось, что по состоянию на 31 декабря прошлого года больше всего долгов было у крупных городов: Таллинна, Тарту, Нарвы и Пярну.

По словам представителя столичной мэрии Айна Саарна, город всегда брал кредиты только на финансирование крупных проектов. Поскольку системы финансирования местных самоуправлений не обеспечивают самоуправления финансами в необходимых размерах, то зачастую исполнение задач становится невозможным без дополнительных кредитов.

Руководитель финансового отдела Тартуской мэрии Кюлли Луст называла такую ситуацию ”нормальной” для Эстонии. Заместитель директора финансового департамента мэрии Нарвы Ольга Савельева также сказала, что привлечение кредитных средств неизбежно.