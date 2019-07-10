Грабеж или бизнес? Домовладельцы просят за размещение во время концерта Metallica почти 1500 евро

Самый дешевый вариант на сайте Booking.com: 200 евро на двоих взрослых в маленькой 15-метровой квартире-студии в районе Карлова. Недорогой вариант предлагает и отель Starest: чуть более 100 евро за ночь (это намного больше обычной стоимости размещения в этом отеле).

На портале Airbnb на эту дату имеется 108 свободных квартир. Многие недорогие варианты предполагают и наличие в квартире хозяина. Цена вопроса — 94 евро. Стоимость остальных вариантов колеблется в пределах 150-200 евро.

Что касается домов, то, например, один владелец просит за размещение восьми человек 1732 евро. Другие домовладельца также надеются заработать более 1000 евро.