Грабеж или бизнес? Домовладельцы просят за размещение во время концерта Metallica почти 1500 евро(3)
18 июля в Тарту состоится концерт легендарной группы Metallica. Несмотря на высокие цены на размещение, найти апартаменты еще можно.
18 июля в Тарту состоится концерт легендарной группы Metallica. Несмотря на высокие цены на размещение, найти апартаменты еще можно.
Самый дешевый вариант на сайте Booking.com: 200 евро на двоих взрослых в маленькой 15-метровой квартире-студии в районе Карлова. Недорогой вариант предлагает и отель Starest: чуть более 100 евро за ночь (это намного больше обычной стоимости размещения в этом отеле).
На портале Airbnb на эту дату имеется 108 свободных квартир. Многие недорогие варианты предполагают и наличие в квартире хозяина. Цена вопроса — 94 евро. Стоимость остальных вариантов колеблется в пределах 150-200 евро.
Что касается домов, то, например, один владелец просит за размещение восьми человек 1732 евро. Другие домовладельца также надеются заработать более 1000 евро.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Названа самая вредная колбаса
Уничтожать всюду: почему запретили шиповник
СК прекратил дело против директора ОЭЗ Томска
Разбитое сердце и предательство гимнастки Ляйсан Утяшевой