Говорит Европа. Может ли ЕС ввести налог на мясо?

О чем речь?

Сразу несколько стран начали обсуждение возможности введения налога на мясо. В Германии социал-демократы и "зеленые" предложили увеличить на мясо ставку НДС — с нынешней пониженной 7% до стандартной 19%. В Дании и Швеции аналогичные дискуссии протекают уже несколько лет. В качестве образца лоббисты мясного налога называют популярный в странах Европы "налог на сахар" — акциз на сладкие газированные напитки (он вводится и в Латвии). Цель подобных мер — снизить объем потребления конкретного, обычно вредного для здоровья продукта.

За последние 50 лет мировое потребление мяса стремительно возросло. Объем производимого мяса сегодня почти в пять раз превышает показатели 1960-х годов — 330 млн тонн против 70 млн. В странах Западной Европы в среднем объем потребления мяса составляет 60-80 кг на человека. И несмотря на популярность движения веганов, аппетиты европейских мясоедов остаются стабильно высокими.

Что это значит?

Главная причина, почему борцы за климат ополчились на мясную промышленность — негативное влияние скотоводства на атмосферу. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, сектор животноводства производит 14,5% от всех выбросов парниковых газов, или 7,1 гигатонн эквивалента CO2 — больше, чем все прямые выбросы от автомобилей, авиации, судов и другого транспорта. К тому же, развитие скотоводства уничтожает лесные угодья ради создания новых пастбищ, при том, что деревья способны поглощать CO2.