Готовим центы. Rimi больше не предоставляет тонких пластиковых пакетов бесплатно(13)
Со вторника торговая сеть Rimi больше не предоставляет тонких пластиковых пакетов бесплатно, теперь они стоят по пять центов, пишет "Виру проспект".
Со вторника торговая сеть Rimi больше не предоставляет тонких пластиковых пакетов бесплатно, теперь они стоят по пять центов, пишет "Виру проспект".
По закону, тонкие пластиковые пакеты могут предоставляться бесплатно в целях гигиены. До сих пор в магазинах Rimi тонкие пластиковые пакеты у прилавков с фруктами и овощами можно было брать бесплатно. Тем самым предприятие стремится уменьшить для окружающей среды след как свой, так и своих клиентов.
”Тонкий пластиковый пакет или вообще пластиковый пакет не являются товаром первой необходимости, без которого не обойтись”, — сообщила в в пресс-релизе руководитель ответственного предпринимательства Rimi Катрин Батс.
”В прошлом году мы провели несколько экспериментов, в ходе которых все тонкие пластиковые пакеты стоили 5 центов. Результатом эксперимента стало то, что тонких пластиковых пакетов купили вдвое меньше, чем брали их тогда, когда они предоставлялись бесплатно — то есть полмиллиона вместо миллиона. В то же время мы также повысили цену на большие пластиковые пакеты с 5 до 25 центов. Однако это изменение клиенты не сочли значительным повышением цены и больших пластиковых пакетов было куплено столько же, сколько покупалось раньше. Тем не менее, за последний год с учетом роста числа клиентов, больших пластиковых пакетов было куплено на 10 процентов меньше”, — сообщила Катрин Батс.
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