"Государство жило не по средствам”. Оппозиция подвергла критике докризисную бюджетную политику коалиции

Председатель комиссии Айвар Кокк (партия "Отечество") отметил, что при формировании бюджетной позиции 2019 года правительство ставило целью сократить структурный дефицит правительственного сектора по меньшей мере на 0,5 % ВВП по сравнению с 2018 годом. Согласно весенней оценке Министерства финансов от 2020 г., структурный дефицит бюджета правительственного сектора в 2019 году составил 1,9 % ВВП.

”Ввиду вызванного коронавирусом кризиса правительство в этом году не обязано исправлять бюджетную позицию. Тем не менее, необходимо проследить, чтобы выделенные из бюджета дотации и инвестиции использовались целенаправленно и помогли нашим предприятиям и населению по возможности безболезненно преодолеть этот кризис”, — сказал Кокк.

По словам Кокка, финансовая комиссия к осени ожидает от правительства более долгосрочные финансовые прогнозы и информацию о планируемых шагах по формированию бюджетной политики. ”Коронавирус серьезно сказался на финансовом положении государства, — добавил Кокк. — Сложившаяся ситуация с одной стороны требует экономии, с другой — инвестиций для стимулирования экономики. Все это необходимо будет учесть при производстве по бюджету на 2021 год”.

Член финансовой комиссии Айвар Сыэрд (Партия реформ) отметил, что 2019 год был благоприятным периодом с точки зрения экономического цикла, что способствовало и налоговым поступлениям. ”Несмотря на благоприятную ситуацию, необходимые резервы в бюджете созданы не были. По сути, государство жило не по средствам”, — сказал Сыэрд. Он добавил, что поставленная правительством цель исправить сбалансированность бюджета была занижена и по большей части не была выполнена. ”Цель была сократить дефицит. Но вместо этого дефицит вырос в еще более быстром темпе”.

Сыэрд отметил, что бюджет 2019 года был составлен как со структурным, так и с номинальным дефицитом. ”К возможному кризису почти не готовились или не готовились вовсе. Бюджетный резерв для непредвиденных ситуаций создан не был. Для покрытия разницы между доходами и расходами были использованы накопленные ранее резервы социального страхования и кратковременные займы. Такую ситуацию во время экономического роста ни в коем случае нельзя было допускать”, — оценил ситуацию Сыэрд.