Государство выделит 7,4 млн евро на переобучение работников туристического сектора

Пособия получат работники сферы гостиничного бизнеса, общественного питания, транспорта, организации путешествий, которые потеряли работу в период с 13 марта по 11 ноября этого года.

В общей сложности Касса по безработице предоставит за эти средства услуги более чем 5000 человек.

Министр социальных дел Танель Кийк отметил, что для оказавшихся в затруднительном положении работников туристического сектора важно сохранить конкурентоспособность, поэтому необходимо повышать квалификацию и приобретать новые навыки. Он отметил, что предлагаемые услуги будут включать в себя как профессиональное обучение, так и курсы эстонского и других языков, компьютерные курсы, курсы безопасного обслуживания и так далее.

Кроме того, по словам министра, будет увеличено как государственное, так и европейское пособие на начало предпринимательства.