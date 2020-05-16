Государство выделило на реконструкцию многоквартирных домов дополнительно 71 млн евро

”Приятно, что правительство решило поддержать в этом году приведение в порядок многоквартирных домов суммой 100 миллионов евро, в которую включено уже ранее израсходованное пособие по реконструкции квартирных домов в сумме 28,5 млн евро, а также новое пособие, потребность в котором обусловлена чрезвычайной ситуацией, — сказал министр экономики и инфраструктуры Таави Аас. — Конечно, положительный момент состоит в том, что у строительного сектора, несмотря на кризис, будет достаточно работы, а наши дома станут более энергоэффективными и безопасными”.

Условия пособия по реконструкции многоквартирных домов, обусловленные вызванной COVID-19 чрезвычайной ситуацией, в большой степени схожи с условиями прошлогоднего пособия по реконструкции, но есть и некоторые изменения. Например, если раньше на помощь государства могли рассчитывать товарищества многоквартирных домов, сданных в эксплуатацию до 1993 года, то теперь это условие расширено до 2000 года.

В случае крупномасштабных реконструкций максимальная доля пособия в соответствии с регионом ходатайствующего лица составляет 30-50 процентов от суммы пригодных к возмещению расходов. Государство покрывает 50 процентов расходов многоквартирных домов, находящихся в тех регионах, где рыночная стоимость недвижимости в предшествующий подаче ходатайства год ниже 500 евро за квадратный метр, а также при реконструкции всех находящихся за пределами Тарту и Таллинна многоквартирных домов, обремененных условиями охраны памятников старины.

В регионе с очень низкой стоимостью недвижимости теперь можно ходатайствовать о пособии и на частичную реконструкцию здания, а пригодные к возмещению расходы покрываются в таком случае в объеме 30 процентов. Помощь для этого могут запросить товарищества, находящиеся в Ида-Вирумаа или в тех регионах, где рыночная стоимость квартир менее 200 евро за квадратный метр.

По словам министра Таави Ааса, в части этого пособия особенно важно, чтобы помощь государства как можно быстрее дошла до строительного сектора. ”Поэтому мы оптимизировали процесс таким образом, чтобы строительные работы можно было начать раньше обычного. Например, у товарищества при подаче ходатайства о финансировании может не быть готового основного проекта реконструкции, достаточно представить предварительный проект”, — отметил он.