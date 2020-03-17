Государство тесно сотрудничает с банками, разрабатывая меры поддержки для бизнеса

”Для государства важно избежать волны банкротств и сохранить рабочие места и доход для населения, — сказал премьер-министр Юри Ратас. — Мы готовы обсудить шаги государства как в области поручительств по уже выданным кредитам, так и в плане гарантий при выдаче новых займов”.

Сегодня утром собрался также совет Кассы страхования от безработицы, который обсуждает дополнительные меры поддержки трудящихся. ”Через Кассу страхования от безработицы мы хотим сформировать возможности поддержки, позволяющие работникам сохранить не менее 70% прежнего дохода, — сказал премьер-министр. — Государство также планирует дополнительные шаги, чтобы по временной схеме уже с первых дней оплачивать больничный людям, которым он выдан в связи с коронавирусом”.

Государство разрабатывает методы поддержки вместе с фондом KredEx, Кассы страхования от безработицы и Налогово-таможенным департаментом. Внимательно следят также за положением сельхозпроизводителей и ищут решения с учетом специфики их деятельности.

Банки заверили, что оказание банковских услуг обеспечено, но клиентов призывают как можно чаще использовать электронные решения и избегать посещения банковских контор. Также банки подчеркивают, что будут всесторонне сотрудничать как с частными лицами, так и с предприятиями.