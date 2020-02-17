Государство создает сайт, позволяющий жителям Эстонии сравнить свою зарплату с зарплатами коллег

Платформа будет основана на данных государственного регистра труда. "Насколько нам известно, в таком виде данные пока не делали публично доступными для пользователей, также, насколько нам известно, их ранее не использовали в научной работе", — сказал старший научный работник экономического факультета Тартуского университета Яан Массо.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.