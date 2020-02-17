Государство создает сайт, позволяющий жителям Эстонии сравнить свою зарплату с зарплатами коллег

Под руководством канцелярии уполномоченного по равноправию уже в этом году появится веб-платформа, позволяющая всем жителям Эстонии бесплатно сравнивать свои зарплаты с зарплатами коллег, пишут "Деловые Ведомости" со ссылкой на портал Geenius.
Платформа будет основана на данных государственного регистра труда. "Насколько нам известно, в таком виде данные пока не делали публично доступными для пользователей, также, насколько нам известно, их ранее не использовали в научной работе", — сказал старший научный работник экономического факультета Тартуского университета Яан Массо.
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