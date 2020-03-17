Государство разрабатывает меры поддержки пострадавших от коронавируса предприятий

”Для поддержки экономики и предпринимательства правительству важно как можно быстрее разработать возможности и конкретные меры для смягчения воздействия коронавируса на наших работников и предприятия”, — сказал премьер-министр Юри Ратас.

Присутствовавшие на встрече представители организаций предринимателей отметила, что самое главное — это не только защитить здоровье людей, но и обеспечить им чувство финансовой безопасности, поддержать сохранение рабочих мест и предотвратить волну банкротств. Для предпринимателей также важно иметь конкретный контактный пункт со стороны государства.

По оценке Союза пищевой промышленности, в сложившейся ситуации отечественные производители продуктов питания и промышленность могут обеспечить поставки продуктов питания в Эстонии в течение как минимум одного-двух месяцев. Кроме того, имеются достаточные запасы на складах магазинов и в государственных хранилищах. Поэтому нет основания опасаться дефицита продуктов, и нет никаких причин создавать излишние запасы.