Государство разрабатывает меры поддержки пострадавших от коронавируса предприятий

Для того, чтобы составить список самых критичных сфер, правительство использует отзывы представительских организаций и профессиональных союзов. Запланированные государством меры поддержки разрабатываются в сотрудничестве с фондом KredEx, Кассой страхования от безработицы и Налогово-таможенным департаментом.
На встрече присутствовали Генеральный директор Торгово-промышленной палаты Майт Палтс, глава Центрального союза работодателей Эстонии Арто Аас, представитель Союза туристических фирм Эстонии Марианн Лугус, исполнительный директор Союза предпринимателей торговли Неле Пейл, руководитель Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп, президент Союза малых и средних предприятий Эстонии Хейки Ритс и председатель правления Эстонского союза гостиниц и ресторанов Петер Роозе.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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