Государство проведет кадастровую оценку земель: земельный налог будет начисляться по-другому

Процесс оценки земельных участков запланирован на 2022 год. В дальнейшем его будут проводить регулярно, каждые 4 года. Согласно законопроекту, результаты оценки найдут свое отражение в земельном налоге, начисляемом в 2024 году. Вызванное этим возможное резкое повышение налога будет предотвращено за счет снижения разрешенных налоговых ставок. Кроме того, увеличение земельного налога, вызванное оценкой земли, не может, согласно законопроекту, превышать 10 процентов от размера налога за предыдущий год. Остается в силе освобождение от уплаты земельного налога на территорию, используемую под жилую застройку.

Министр окружающей среды Райн Эплер заявил, что государственная кадастровая оценка земли необходима, поскольку последний раз она проводилась в Эстонии в 2001 году. ”Очевидно, что за двадцать лет реальная стоимость земли сильно изменилась”, — сказал Эплер. ”Государству, местным органам власти и населению нужна правильная информация о стоимости их земельных участков. Отныне кадастровая оценка земли будет проводиться регулярно — каждые четыре года”.

Государственная кадастровая оценка земли будет проводиться Земельным департаментом, действующим при Министерстве окружающей среды. Его генеральный директор Тамбет Тийц пояснил, что в 2022 году планируется провести оценку всех земельных участков Эстонии, которых насчитывается более 750 000. Каждый из них будет оцениваться отдельно. При проведении оценки будут использоваться, среди прочего, данные по более чем миллиону сделок с недвижимостью, совершенные за последние десятилетия.

В результате оценки земель будет определена их реальная, то есть налогооблагаемая стоимость земли. В законопроекте изложены конкретные меры по ограничению возможного резкого увеличения земельного налога. Земельный налог не может увеличиться по сравнению с предыдущим годом больше, чем на 10 процентов. В случае, если 10 процентов составляют в денежном выражении сумму меньше 5 евро, то налог увеличится на 5 евро.

Остается в силе освобождение от уплаты земельного налога с территории, используемой под жилую застройку. Хорошей новостью для почти 9700 домов является и то, что законопроектом предусматривается полное освобождение от земельного налога для владельцев квартир тех многоквартирных домов, на первых этажах которых располагаются коммерческие помещения. В настоящее время владельцы квартир в таких домах платят земельный налог за часть коммерческой земли. Землевладельцы получат от государства также более высокие выплаты за расположенные на их земельных участках технические сети и сооружения.