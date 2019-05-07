Государство предоставит учащимся возможность бесплатно сдать международный тест по английскому языку

По словам министра образования и науки Майлис Репс, из всех иностранных языков именно английский язык пользуется наибольшей популярностью среди учеников в Эстонии, и возможность бесплатно сдать международный тест по английскому языку — долгожданный шаг, который повысит мотивацию учащихся и позволит им с большей смелостью планировать свое будущее. ”Международные тесты по английскому языку, которые стоят немалых денег, ежегодно сдают сотни учащихся. Мы хотим предложить эту возможность и тем ребятам, которые по финансовым соображениям ранее не могли себе это позволить. Начиная с осени у всех гимназистов появится возможность бесплатно сдать международный тест по английскому языку, и это позволит повысить конкурентоспособность наших учащихся и расширить возможности выбора. Это, несомненно, является инвестицией в наше будущее, это в некотором роде подарок от государства для тех, кто заканчивает школу и вступает во взрослую жизнь”, — сказала Майлис Репс. Министр добавила, что улучшение возможностей для получения международного сертификата, подтверждающего уровень владения английским языком, это хорошая новость также для вузов и работодателей, так как он пригодится для учебы по обмену и сотрудничества на международном уровне. ”Мы хотим, чтобы мир для наших ребят был открыт, и у них было больше возможностей обогащать Эстонию посредством приобретения международного опыта”, — сказала Репс.

Председатель правления Союза учителей Эстонии Маргит Тимаков считает, что то, что предоставлением такой возможности государство поддерживает учащихся, владеющих английским языком на более высоком уровне, чем измеряемый государственным экзаменом уровень В2, и тех, кто по той или иной причине не мог сдать международный тест самостоятельно, заслуживает положительной оценки. ”Нынешний формат госэкзамена не позволяет определить их уровень владения языком в полной мере, поэтому действительно здорово, что теперь они смогут получить более объективную оценку своих знаний. Несомненно, это и вызов для учителей английского языка, которым потребуются дополнительные знания и умения для того, чтобы готовить учащихся к экзамену на соответствующую категорию”, — сказала она.

Для того, чтобу уже осенью учащиеся могли сдать международный тест по английскому языку Cambridge Assessment English C1 Advanced (этот тест был выбран по результатам международного тендера), ЦУ Innove проводит пилотное тестирование, также провели обучение экзаменаторов.

”Этой весной в пилотном тестировании примут участие учащиеся 11 классов из 20 школ — тесты пройдут в 3-4 местах по всей Эстонии. В случае успешной сдачи теста они получат сертификат, подтверждающий владение английским языком на высшем уровне, то есть на категорию С1. Осенью уже у всех учащихся, заканчивающих среднюю школу, появится возможность сдать международно признанный тест Cambridge C1 Advanced, разработанной известной тестирующей организацией Cambridge Assessment English”, — рассказала председатель правления ЦУ Innove Биргит Лао. Лао подтвердила, что в отличие от других иностранных языков, возможность бесплатно сдать международный тест не означает, что государственных экзаменов больше составляться не будет. Таким образом у гимназистов по-прежнему будет возможность сдать государственный экзамен по английскому языку и использовать его результаты для подтверждения своего уровня владения иностранным языком.

Как проходит пилотное тестирование?

Этой весной проводится пилотирование теста Cambridge C1 Advanced, в котором участвую учащиеся из 20 школ.

Регистрация на тест Cambridge C1 Advanced проходит посредством экзаменационной инфосистемы EIS, она была открыта для учащиеся школ, участвующих в пилотировании, в начале апреля.

Для того, чтобы попасть на экзамен, учащийся должен сдать предварительный тест на компьютере, который определяет общий уровень учащегося. Тест состоит из устной и письменной части и займет порядка 30 минут. Учащийся узнает результаты сразу после окончания теста.

Для того, чтобы получить возможность сдать экзамен C1 Advanced, на предварительном тесте нужно достичь уровня C. Учащиеся школ, участвующих в тестировании, могли сдать тест Cambridge English Placement Testi в апреле этого года в своих школах.

Письменная часть теста в рамках пилотирования запланирован на начало июня. Устная часть пройдет в конце мая — начале июня.

Как будет проходить тестирование осенью?

В осенней сессии тестирования Cambridge C1 Advanced смогут принять участие все гимназисты страны. Для того, чтобы зарегистрироваться на экзамен C1 Advanced, необходимо сдать предварительный тест CEPT на уровень С.

Фирма Cambridge Assessment English предлагает для учителей дополнительное обучение в виде вебинаров,для того, чтобы они могли лучше подготовить своих учащихся к сдаче теста pakub Cambridge C1.

Дополнительная информация

Всего в этом учебном году в школах Эстонии изучает английский язык порядка 123 000 учащихся общеобразовательных школ.

Весной 2018 года государственный экзамен по английскому языку сдали 7374 гимназиста.

Сдать международный тест вместо госэкзамена по английскому языку по меньшей мере на уровень С1 в прошлом году предпочли 827 учащихся.

Фирма Cambridge Assessment English, выигравшая международный тендер, имеет вековую историю. Тест Cambridge C1 Advanced за последние три года прошли почти 400 000 человек в почти сотне стран мира.