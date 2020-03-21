Государство предлагает фермерам возможность продать свою землю на время кризиса и позже ее выкупить

Как сообщило Министерство сельской жизни, было решено на время кризиса внедрить систему возвратного лизинга. Возвратный лизинг — это финансовая операция, в которой одна сторона продает активы другой стороне при условии, что покупатель впоследствии сдаст эти активы в аренду продавцу.
Таким образом фермеры смогут продать свою землю Эстонскому целевому учреждению поддержки жизни в сельской местности, затем взять эту землю в аренду у целевого учреждения и по прошествии определенного времени выкупить ее обратно. Фермерам будет гарантирована возможность получить землю обратно.
Точные условия будут разработаны в ближайшее время.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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