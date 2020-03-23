Государство получило первую часть кризисного кредита. Более крупные эмиссии еще впереди

23 марта Эстония получила 200 млн евро эмиссий с того, что покупатели доплатили за выдачу кредита. Государство использует 200 млн евро для смягчения вызванной коронавирусом ситуации. Запланированы последующие эмиссии.
Государство выпустило 12-месячные облигации на 200 млн евро со средней производительностью в -0,296 процента. В аукционе участвовали четыре посредника. Самая высокая производительность, с которой были выпущены облигации, составила -0.2%, а это означает — что Эстонии еще доплатят за получение кредита.
Министерство финансов подтвердило, что государство сделает еще эмиссии в таком же размере.
Коронавирус COVID-19
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
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