23.03.2020, 15:25

Государство получило первую часть кризисного кредита. Более крупные эмиссии еще впереди

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EST 19
Eesti Vabariigi võlakiri
Eesti Vabariigi võlakiriFoto: Rauno Volmar

23 марта Эстония получила 200 млн евро эмиссий с того, что покупатели доплатили за выдачу кредита. Государство использует 200 млн евро для смягчения вызванной коронавирусом ситуации. Запланированы последующие эмиссии.

Государство выпустило 12-месячные облигации на 200 млн евро со средней производительностью в -0,296 процента. В аукционе участвовали четыре посредника. Самая высокая производительность, с которой были выпущены облигации, составила -0.2%, а это означает — что Эстонии еще доплатят за получение кредита.

Министерство финансов подтвердило, что государство сделает еще эмиссии в таком же размере.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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