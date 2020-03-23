Государство получило первую часть кризисного кредита. Более крупные эмиссии еще впереди

23 марта Эстония получила 200 млн евро эмиссий с того, что покупатели доплатили за выдачу кредита. Государство использует 200 млн евро для смягчения вызванной коронавирусом ситуации. Запланированы последующие эмиссии.
Государство выпустило 12-месячные облигации на 200 млн евро со средней производительностью в -0,296 процента. В аукционе участвовали четыре посредника. Самая высокая производительность, с которой были выпущены облигации, составила -0.2%, а это означает — что Эстонии еще доплатят за получение кредита.
Министерство финансов подтвердило, что государство сделает еще эмиссии в таком же размере.
Коронавирус COVID-19
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Важные телефонные номера:
1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
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