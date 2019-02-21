Государство подумывало обязать банки воевать со злостными неплательщиками алиментов. Но потерпело фиаско

Изменение в законе наложило бы на банки обязательства проверять наличные выплаты свыше 5 000 евро на предмет того, не является ли плательщик должником по алиментам.

Для этого сотрудник банка должен был бы посылать запрос в Реестр должников по алиментам. В случае положительного ответа он должен был бы отказать в выдаче суммы и сообщить об этом судебному исполнителю.

Чиновник Министерсва юстиции Андра Ольм объяснила данное изменение обстоятельством, что в Эстонии — очень много должников такого типа. У них деньги есть, но алиментов они не платят. А работа судебных исполнителей в плане требования алиментов оставляет желать лучшего.

Банки эти предложения категорически не приняли: поиск неплательщиков алиментов сделал бы работу банковских теллеров невероятно сложной.

В результате Правовая комиссия Рийгикогу решила освободить банки от такого рода борьбы.