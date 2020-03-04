Государство намерено вплотную заняться "Яндекс.Такси"

”Единственным отличием Yandex.Taxi от обычных поставщиков услуги таксиозвоза является то, что она действует посредством предоставления услуги информационного общества”, — сказала пресс-секретарь Министерства экономики и коммуникаций Таави Аудо. Ведомства уверено, что Yandex.Taxi следует обзавестись лицензией на деятельность по таксоизвозу, как это предусмотрено законом об общественном транспорте.

Сами представители Yandex.Taxi сообщали ранее, что не намерены ни ходатайствовать о лицензии, ни создавать эстонскую фирму для уплаты налогов внутри страны. Вся деятельность Yandex.Taxi осуществляется через предприятие, зарегистрированное в Нидерландах.

Аудо отметил, что при классификации деятельности Yandex.Taxi министерство исходит из решения Европейского суда от 2017 года, согласно которому Uber был признан не поставщиком услуги информационного общества, а поставщиком услуги общественного транспорта.

”Поскольку базовая концепция Yandex.Taxi такая же, министерство считает, что делом должны заниматься местные самоуправления. Надзор должно осуществлять то местное самоуправление, на административной территории которого нарушаются положения закона об общественном транспорте”, — сказал Аудо.

Представитель Талллиннской муниципальной полиции Меэли Хунт отметила, что на эту тему у них 25 февраля состоялся круглый стол при участии представителей министерства. После встречи министерство заявило, что их позиция не изменилась. Санкции будут установлены сразу же после того, как будут решены все детали.

Что касается Uber и Bolt, то у них лицензия на таксоизвоз имеется.