Государство намерено регулировать деятельность инкассо-фирм

Министерство финансов планирует начать регулировать деятельность инкассо-фирм.

”О конкретных планах пока говорить рано. Работа по существу над этой темой начнется в министерстве в 2021 году. Мы выявили в данном секторе проблемные места, которые требуют вмешательства. Особенно с учетом того, что статистика по долгам и должникам ничего положительного не предвещает и во время пандемии ситуация может стать еще хуже. Один из вариантов — ввести для поставщиков услуги по востребованию долгов требования к деятельности и установить надзор, что обеспечило бы лучшую защиту прав потребителей”., — пояснила юрист министерства Паула Этти и добавила, что соответствующая дискуссия ведется и на общеевропейском уровне.

”Дискуссия идет, более конкретные направления должны определиться в следующем году”, — сказала она.