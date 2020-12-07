Государство намерено регулировать деятельность инкассо-фирм

Одной из проблем оказавшихся в долгах людей является то, что они часто не знают своих прав и могут исполнить требования, которые в действительности предъявлять было нельзя.
Министерство финансов планирует начать регулировать деятельность инкассо-фирм.
”О конкретных планах пока говорить рано. Работа по существу над этой темой начнется в министерстве в 2021 году. Мы выявили в данном секторе проблемные места, которые требуют вмешательства. Особенно с учетом того, что статистика по долгам и должникам ничего положительного не предвещает и во время пандемии ситуация может стать еще хуже. Один из вариантов — ввести для поставщиков услуги по востребованию долгов требования к деятельности и установить надзор, что обеспечило бы лучшую защиту прав потребителей”., — пояснила юрист министерства Паула Этти и добавила, что соответствующая дискуссия ведется и на общеевропейском уровне.
”Дискуссия идет, более конкретные направления должны определиться в следующем году”, — сказала она.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Ханука 5781: история и традиция еврейского праздника
Новые маски убивают 99,9% бактерий и вирусов за час: подробно
Молниеносная реакция Медведева на скандальное видео с Дзюбой
"Идет расправа над людьми": открытое письмо Гармаша