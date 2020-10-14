Государство намерено ограничить использование небезопасных устройств и ПО

На позапрошлой неделе Министерство экономики и коммуникаций представило проект соответствующего постановления, в котором четко сказано: пять крупнейших предприятий связи Эстонии (Telia, Elisa, Tele2, Levikom и STV ) не должны использовать технологии, произведенные за пределами ЕС, НАТО или ОЭСР.

И это только начало. По словам Рикка, сейчас идет разработка новых требований, которые запрещали бы использование не вызывающих доверие технологий и в государственном секторе.

”Не думаю, что дело дойдет до общего запрета на конкретные потребительские устройства. Но в государственном секторе это будет. Мы установим четкие специфические требования, чтобы избежать определенных технологий, которые не считаем благонадежными”, — пояснил эксперт.

”В принципе, в будущем, это должно касаться всех поставщиков жизненно важных услуг в целом”, — добавил он.