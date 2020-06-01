01.06.2020, 09:33
Государство начнет предлагать безработным иностранцам услуги трудового посредничества
Начиная с сегодняшнего дня иностранцы, которые краткосрочно работали в Эстонии, но сейчас безработные, могут получить услугу трудового посредничества от Кассы по безработице, если у них есть право продолжать работать в Эстонии, сообщило Министерство социальных дел.
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