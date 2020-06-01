01.06.2020, 09:33

Государство начнет предлагать безработным иностранцам услуги трудового посредничества


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Töötukassa töö- ja karjäärimess Tallinnas Kultuurikatlas
Töötukassa töö- ja karjäärimess Tallinnas KultuurikatlasFoto: Priit Simson

Начиная с сегодняшнего дня иностранцы, которые краткосрочно работали в Эстонии, но сейчас безработные, могут получить услугу трудового посредничества от Кассы по безработице, если у них есть право продолжать работать в Эстонии, сообщило Министерство социальных дел.

Раньше для получения услуги трудового посредничества от Кассы по безработице иностранный рабочий должен был быть еще на предыдущем месте работы.

Минсоцдел сообщил, что это изменение позволит сделать более гибким предложение работы иностранцам, учитывая потребность в сезонных рабочих.

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