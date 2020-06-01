Государство начнет предлагать безработным иностранцам услуги трудового посредничества

Раньше для получения услуги трудового посредничества от Кассы по безработице иностранный рабочий должен был быть еще на предыдущем месте работы.

Минсоцдел сообщил, что это изменение позволит сделать более гибким предложение работы иностранцам, учитывая потребность в сезонных рабочих.