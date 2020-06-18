Государство начало проверку выданных во время ЧП больничных. Сотни человек уже должны вернуть деньги(1)
Больничная касса начала проверку выданных во время чрезвычайного положения больничных листов.
Больничная касса начала проверку выданных во время чрезвычайного положения больничных листов.
На первом этапе будет произведена сверка данных больничных листов с данными Кассы по безработице по получателям компенсации зарплат с целью выяснить, не получил ли человек одновременно компенсацию по болезни за целый месяц и компенсацию заработной платы.
К настоящему моменту выявлено более 500 подобных случаев. Член правления Кассы по безработице Эрик Аас сказал, что представители кассы свяжутся с этими людьми и попросят вернуть компенсацию заработной платы.
”Предназначенные для компенсаций за болезни средства — это наши общие деньги на лечение. Задачей Больничной кассы является установить случаи неправильного употребления этих денег и в случае ошибки потребовать возврата. Это — первый этап проверки. Работа продолжается и о результатах говорить еще рано”, — сказала член правления Больничной кассы Пилле Банхард.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Семнадцать ножевых: трагедия лучшей фигуристки-одиночницы СССР
Пара купила хилый дом, но через 2 месяца он стал совсем другим
Самая несчастная женщина: что не так с новым выходом Мелании