Государство начало проверку выданных во время ЧП больничных. Сотни человек уже должны вернуть деньги

На первом этапе будет произведена сверка данных больничных листов с данными Кассы по безработице по получателям компенсации зарплат с целью выяснить, не получил ли человек одновременно компенсацию по болезни за целый месяц и компенсацию заработной платы.

К настоящему моменту выявлено более 500 подобных случаев. Член правления Кассы по безработице Эрик Аас сказал, что представители кассы свяжутся с этими людьми и попросят вернуть компенсацию заработной платы.

”Предназначенные для компенсаций за болезни средства — это наши общие деньги на лечение. Задачей Больничной кассы является установить случаи неправильного употребления этих денег и в случае ошибки потребовать возврата. Это — первый этап проверки. Работа продолжается и о результатах говорить еще рано”, — сказала член правления Больничной кассы Пилле Банхард.