Государство купит защитные маски у новой фирмы недвижимости. Предыдущий бизнес ее владелицы недавно обанкротился

Всего за пару дней до заключения договора предыдущую фирму недвижимости владелицы Maipõrnikas Келли Лепик объявили банкротом.

Для обеспечения запаса средств индивидуальной защиты госучреждениям, социальной сфере и сфере здравоохранения по меньшей мере до конца июня Министерство финансов заключило договоры в общей сложности с девятью партнерами на общую сумму 18 299 634 евро, констатировал Ааб в пресс-сообщении. Из них 1,59 миллиона пошло Maipõrnikas.

По договорам купили в общей сложности более 71 миллиона единиц различных средств защиты, в число которых входят перчатки, халаты, защитные маски, очки, костюмы, шапочки, фартуки и чехлы для обуви.

Министр Ааб сообщил через пресс-секретаря, что самый крупный договор заключили с китайским производителем и объем договора составил 10,5 миллиона евро, но особенную радость он выразил относительно заключенных с эстонскими предприятиями договоров.

"Мы рады, что из девяти договоров семь смогли заключить с эстонскими предприятиями и этим поддержать и отечественных производителей и посредников", — значилось в пресс-сообщении министра Яака Ааба.

Владелице Maipõrnikas Келли Лепик поддержка, несомненно, пригодится, поскольку ее предыдущее предприятие (Loft AB OÜ), по данным Äripäev, задолжало кредиторам 1,7 миллиона евро. У предприятия осталась висеть и налоговая задолженность — более 16 000 евро.

Loft AB была проектировочной фирмой. Их, пожалуй, самым примечательным достижением было проектирование трех новых многоквартирных домов в Кехра, при котором сотрудничали с предприятием сааремааского крупного бизнесмена Туллио Либлика Saaremaa Konverentsid.

Из слов осенью прошлого года беседовавшей с газетой Harju Elu Келли Лепик никак не явствовало, что предприятие доживает свои последние месяцы, скорее можно было заметить оптимизм: "Мы уже видим большие изменения в Маарду, Кейла, Кехра, Юри. Из этого делаем вывод, что проектирование многоквартирных домов не ограничивается только столицей, а быстро расширяется по всему Харьюмаа", — сказала она тогда Harju Elu.